Блэйдс выразил разочарование травмой Аспиналла на 15-й секунде боя

Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блэйдс прокомментировал свою победу над Томом Аспиналлом техническим нокаутом в первом же раунде боя в рамках турнира UFC London. Поединок был остановлен уже на 15-й секунде, когда Аспиналл повредил коленный сустав и не смог продолжать.



«Ощущение следующее: мы даже не бились. Я знаю Аспиналла как серьёзного бойца. Знаю, что победа над ним показала всему миру, что я готов биться за титул. Естественно, мне хотелось бы, чтобы этой травмы не было. Больше даже нечего добавить – я сожалею. У нас даже не было возможности продемонстрировать свои навыки. Мы оба работали перед боем, и сегодня хотелось выяснить, кто это делал усерднее. К сожалению, нам не удалось этого сделать», – сказал Блэйдс в октагон-интервью.



После столь скоротечного завершения боя в статистике у 31-летнего Кёртиса Блэйдса теперь 17 побед при трёх поражениях.

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