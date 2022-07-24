Джошуа – о конфликте со студентами: я спросил, понравится ли им, если я сломаю их челюсти

Британский боксёр Энтони Джошуа высказался о конфликте со студентами Университета Лафборо.
«Я сказал ребятам, послушайте, я здесь, чтобы работать, я здесь не для того, чтобы играть в игры. Я проявил к ним полное уважение. Но если вы хотите обменяться словами, то я согласен. Я спросил, понравится ли им, если я сломаю их челюсти. Я не хотел так говорить об этом. Но мне действительно было обидно за других студентов, с которыми эти парни поступают таким же образом. Обидно за тех, кому не хватает смелости обратиться к ним и сказать, что те поступают неправильно», — приводит слова Джошуа World Boxing News.
Сообщалось, что группа пьяных студентов начала оскорблять спортсмена, когда он проходил мимо их общежития. Молодые люди обвиняли Джошуа в том, что он боится встретиться с Тайсоном Фьюри.
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