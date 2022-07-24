Промоутер Усика рассказал, как боксёр добирался в Украину из Великобритании 24 февраля

Александр Красюк, промоутер украинца Александра Усика рассказал, как боксёр добирался из Великобритании в Украину 24 февраля.
«У него был запланированный рейс домой на раннее утро 24 февраля. В ту ночь он не спал. Он решил, что бесполезно ложиться спать полтора или два часа. Он ждал отъезда в аэропорт. Затем он прочитал сообщение о том, что это началось. Рейсы в Украину отменили, ему пришлось возвращаться домой через Польшу. Он добрался до погранперехода на машине, где пешеходов не пропустили. Именно поэтому он сел в машину с человеком, который помог ему пересечь границу. Усик добирался до Киева более десяти часов», — приводит слова Красюка Onet Sport.
Напомним, позже Усик покинул Украину ради боя-реванша с британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа.
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