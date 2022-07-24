Хамзат Чимаев: сам от себя кайфую
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав видеонарезку с фрагментами своих выступлений в UFC.
«Сам от себя кайфую люблю это дело», — подписал видео Чимаев.
Напомним, последний бой Чимаев провёл с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Противостояние состоялось в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
В общем сложности в его активе 11 боёв в ММА, в каждом из которых он праздновал победы.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
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