Рэпер Drake пообещал подарить часы Rolex Пимблетту и Маккэнн

Канадский рэп-исполнитель Drake поставил более 2 миллионов долларов на экспресс, который в итоге принес ему чуть более 3,7 миллиона долларов. Рэпер поставил ставку на победы британца Пэдди Пимблетта и британки Молли Маккэнн на турнире UFC London. Оба в итоге выиграли свои поединки.



Вскоре после успеха Пимблетта Маккэнн поинтересовалась у рэп-исполнителя, сможет ли он купить ей часы Rolex, и тот ответил, что купит их не только ей, но и Пэдди.

Напомним, Пимблетт вместе с Маккэнн, а также украинец Никита Крылов и американец Джонатан Пирс получили денежные бонусы в размере $ 50 тыс. за лучше выступление вечера. В главном бою спортивного шоу Кёртис Блэйдс одержал победу в поединке с Томом Аспиналлом из-за травмы англичанина в первом раунде