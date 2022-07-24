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Рэпер Drake пообещал подарить часы Rolex Пимблетту и Маккэнн

Рэпер Drake пообещал подарить часы Rolex Пимблетту и Маккэнн
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Канадский рэп-исполнитель Drake поставил более 2 миллионов долларов на экспресс, который в итоге принес ему чуть более 3,7 миллиона долларов. Рэпер поставил ставку на победы британца Пэдди Пимблетта и британки Молли Маккэнн на турнире UFC London. Оба в итоге выиграли свои поединки.

Вскоре после успеха Пимблетта Маккэнн поинтересовалась у рэп-исполнителя, сможет ли он купить ей часы Rolex, и тот ответил, что купит их не только ей, но и Пэдди.

Напомним, Пимблетт вместе с Маккэнн, а также украинец Никита Крылов и американец Джонатан Пирс получили денежные бонусы в размере $ 50 тыс. за лучше выступление вечера. В главном бою спортивного шоу Кёртис Блэйдс одержал победу в поединке с Томом Аспиналлом из-за травмы англичанина в первом раунде

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