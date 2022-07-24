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«Готова ли я к Валентине Шевченко?» Молли Маккэнн — о своей следующей сопернице

«Готова ли я к Валентине Шевченко?» Молли Маккэнн — о своей следующей сопернице
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Молли Маккэнн, выступающая в UFC, рассказала, что хотела бы провести поединок с сестрой чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе Валентины Шевченко Антониной.

«Я никогда никому не бросаю вызов. Это не для меня. Но если уж и говорить о наследии, престиже, чести, то кто лучший в этой игре? Это Валентина Шевченко. Действительно ли я готова? Нет. Может, Антонина? Давайте посмотрим. Я верю, что готова. У знаю, как победить её сестру. Поэтому я и назвала имя Валентины — я считаю её лучшей. Было бы здорово, если бы вы сказали ей об этом», — приводит слова Маккэнн издание MMAJunkie.

Напомним, на турнире UFC London Маккэнн техническим нокаутом одолела представительницу США Ханну Голди.

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