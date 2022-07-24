Кёртис Блэйдс исключил реванш с Аспиналлом

Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блэйдс признался, что не намерен в скором времени давать реванш представителю Великобритании Тому Аспиналлу. Вместо этого он нацелен сразиться с победителем пары Сириль Ган — Тай Туйваса, чей поединок запланирован на начало сентября.



«Я разочарован. Никто не хочет так побеждать. Что вообще произошло? Драка была? Но так или иначе я выиграл этот бой. Направляясь на поединок, я предполагал, что победитель, то есть я, будет сражаться с победителем противостояния Туйваса — Ган. Так что я не собираюсь упускать возможность сразиться с этими парнями. Вот на что я нацелен, вместо того чтобы ждать, пока поправится Аспиналл», — приводит слова Блэйдса издание MMAJunkie.