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Чемпион мира по боксу проучил тролля, бросавшего ему вызов в Интернете. Видео

Чемпион мира по боксу проучил тролля, бросавшего ему вызов в Интернете. Видео
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Обладатель титула IBF в наилегчайшем весе Санни Эдвардс наказал тролля из «Твиттера», который не раз предлагал ему провести спарринги. Чтобы осуществить задуманное и сразиться с Эдвардсом, пользователь «Твиттера» преодолел чуть более 200 миль (более 320 км), чтобы добраться до зала, где занимается Санни. Узнав об этом, боксёр попросил пользователя соцсетей никуда не уходить и дождать его.

Бойцы надели перчатки и вышли на ринг. Противостояние транслировалось в прямом эфире в аккаунте Эдвардса в одной из его социальных сетей. Ощутимое преимущество было на стороне Эдвардса. Он то и дело опускал руки, приглашая соперника атаковать, при этом мастерски уворачиваясь от его ударов. Санни всё же не старался действовать слишком жёстко. В итоге бой продлился всего два раунда, после чего Интернет-боец сдался.

Чемпион мира проучил тролля, бросавшего ему вызов в Интернете:

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