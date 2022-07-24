Чемпион мира по боксу проучил тролля, бросавшего ему вызов в Интернете. Видео

Обладатель титула IBF в наилегчайшем весе Санни Эдвардс наказал тролля из «Твиттера», который не раз предлагал ему провести спарринги. Чтобы осуществить задуманное и сразиться с Эдвардсом, пользователь «Твиттера» преодолел чуть более 200 миль (более 320 км), чтобы добраться до зала, где занимается Санни. Узнав об этом, боксёр попросил пользователя соцсетей никуда не уходить и дождать его.
Бойцы надели перчатки и вышли на ринг. Противостояние транслировалось в прямом эфире в аккаунте Эдвардса в одной из его социальных сетей. Ощутимое преимущество было на стороне Эдвардса. Он то и дело опускал руки, приглашая соперника атаковать, при этом мастерски уворачиваясь от его ударов. Санни всё же не старался действовать слишком жёстко. В итоге бой продлился всего два раунда, после чего Интернет-боец сдался.
Чемпион мира проучил тролля, бросавшего ему вызов в Интернете:
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