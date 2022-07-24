Хабиб — о Рабаданове: теперь он хочет, чтобы ему угодничали

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, в шутку высказавшись о своём соотечественнике, бойца смешанных единоборств Гаджи Рабаданове.



«Он долго пахал и готовился, теперь он хочет, чтобы ему угодничали», — написал Хабиб.

Напомним, Рабаданов на турнире Bellator 283 праздновал победу в противостоянии с представителем США Бобби Кингом. Поединок продлился три раунда, по итогам которых Гаджи добыл победу единогласным решением судей. На протяжении всего боя россиянин владел инициативой. В первом раунде он провёл тейкдаун, во втором – пробовал провести удушающий и болевой приёмы. Третий раунд также остался за Рабадановым.

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