Хабиб — о Рабаданове: теперь он хочет, чтобы ему угодничали
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, в шутку высказавшись о своём соотечественнике, бойца смешанных единоборств Гаджи Рабаданове.
«Он долго пахал и готовился, теперь он хочет, чтобы ему угодничали», — написал Хабиб.
Напомним, Рабаданов на турнире Bellator 283 праздновал победу в противостоянии с представителем США Бобби Кингом. Поединок продлился три раунда, по итогам которых Гаджи добыл победу единогласным решением судей. На протяжении всего боя россиянин владел инициативой. В первом раунде он провёл тейкдаун, во втором – пробовал провести удушающий и болевой приёмы. Третий раунд также остался за Рабадановым.
Хабиб показал, как накачать плечи:
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