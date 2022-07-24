Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб — о Рабаданове: теперь он хочет, чтобы ему угодничали

Хабиб — о Рабаданове: теперь он хочет, чтобы ему угодничали
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, в шутку высказавшись о своём соотечественнике, бойца смешанных единоборств Гаджи Рабаданове.

«Он долго пахал и готовился, теперь он хочет, чтобы ему угодничали», — написал Хабиб.

Напомним, Рабаданов на турнире Bellator 283 праздновал победу в противостоянии с представителем США Бобби Кингом. Поединок продлился три раунда, по итогам которых Гаджи добыл победу единогласным решением судей. На протяжении всего боя россиянин владел инициативой. В первом раунде он провёл тейкдаун, во втором – пробовал провести удушающий и болевой приёмы. Третий раунд также остался за Рабадановым.

Хабиб показал, как накачать плечи:

Новость по теме
Хабиб по пятибалльной шкале оценил выступление Рабаданова на Bellator 283
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022