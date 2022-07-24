Аспиналл разместил первый пост после нелепой травмы в бою с Блэйдсом на UFC

Британский боец UFC Том Аспиналл высказался о поражении, которое потерпел в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC London. В самом начале противостояния Аспиналл попробовал пробить лоукик, однако во время удара повредил себе коленный сустав и не смог продолжить поединок.



«Стаканчик пива помогает с этим справляться лучше. Странные и несчастные случаи порой случаются. К сожалению, это была не моя ночь. Всех люблю», — написал Аспиналл в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Тома Аспиналла

Напомнм, Блэйдс одержал уже 17-ю победу в 21 поединке в смешанных единоборствах. В его активе три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся. Аспиналл потерпел третье поражение в 15 поединках.