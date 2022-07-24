Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аспиналл разместил первый пост после нелепой травмы в бою с Блэйдсом на UFC

Аспиналл разместил первый пост после нелепой травмы в бою с Блэйдсом на UFC
Комментарии

Британский боец UFC Том Аспиналл высказался о поражении, которое потерпел в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC London. В самом начале противостояния Аспиналл попробовал пробить лоукик, однако во время удара повредил себе коленный сустав и не смог продолжить поединок.

«Стаканчик пива помогает с этим справляться лучше. Странные и несчастные случаи порой случаются. К сожалению, это была не моя ночь. Всех люблю», — написал Аспиналл в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Тома Аспиналла

Напомнм, Блэйдс одержал уже 17-ю победу в 21 поединке в смешанных единоборствах. В его активе три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся. Аспиналл потерпел третье поражение в 15 поединках.

Громила Кёртис даже не вспотел. Проклятье Волкова добралось до Аспиналла Громила Кёртис даже не вспотел. Проклятье Волкова добралось до Аспиналла
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022