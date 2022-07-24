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Рамирес: после того как я побью Бивола, у Канело не останется выбора

Рамирес: после того как я побью Бивола, у Канело не останется выбора
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Непобеждённый мексиканский боксёр Хильберто Рамирес высказал уверенность, что его победа в поединке с россиянином Дмитрием Биволом приведёт его к противостоянию с соотечественником Саулем Канело Альваресом.

«Мне жаль Канело, но матча-реванша с Биволом не произойдёт. После того как я побью Бивола, у Альвареса не останется другого выбора, кроме как драться со мной.

Бой с Биволом должен случиться. Он уже сделал себе имя, победив Канело. Если он не захочет, он будет выглядеть трусом. Но думаю, у него всё-таки есть желание провести этот поединок. На кону будут титул и хорошие деньги. Знаю, что выйду победителем», — приводит слова Рамиреса ESPN Deportes.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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