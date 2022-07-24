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Исмаилов устроил спарринг с главой RCC, чтобы «выбить» себе ещё один бой в лиге. Видео

Исмаилов устроил спарринг с главой RCC, чтобы «выбить» себе ещё один бой в лиге. Видео
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Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав видео, на котором он провёл спарринг с исполнительным директором лиги RCC Николаем Клименко.

«Кто не в курсе, знакомьтесь, это Николай Клименко — исполняющий директор RCC.
Так как Александр Шлеменко будет драться в сентябре, я тоже решил, что мне нужен бой на это время перед нашей с ним встречей.

На видео вы видите концовку, где я усердно пытаюсь выбить себе этот бой, но это оказалось не так-то просто. Клименко оказался не из робкого десятка. Думаю, с Камилом Гаджиевым я бы справился по истечению первой минуты», — написал Исмаилов.

Магомед Исмаилов устроил спарринг с главой RCC:

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