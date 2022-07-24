Александр Емельяненко начал отращивать бороду. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, где рассказал, что начал отращивать бороду.
«Сегодня я в последний раз побрился. По вашим многочисленным просьбам я начинаю отращивать бороду. Всем хорошего дня и отличного настроения», — сказал Емельяненко.
Александр Емельяненко: начинаю отращивать бороду:
В настоящее время Александр готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре. В последний раз Александр проводил поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Емельяненко решением судей.
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