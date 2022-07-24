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«Медленно пишу историю». Мокаев установил рекорд UFC по количеству тейкдаунов за один бой

«Медленно пишу историю». Мокаев установил рекорд UFC по количеству тейкдаунов за один бой
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Британский боец наилегчайшей весовой категории UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев установил рекорд в промоушене по количеству проведённых тейкдаунов за один поединок. Это случилось в рамках его противостояния с американцем Чарльзом Джонсоном, во время которого Мухаммад провёл 12 тейкдаунов.

«Наибольшее количество тейкдаунов в истории UFC в наилегчайшем весе! Мартовский финиш, который стал вторым в UFC в наилегчайшем весе. Медленно пишу историю», — написал Мокаев.

Напомним, бой Мокаева и Джонсона продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Мухаммаду — 30-27, 30-27, 30-27. Для Мокаева эта победа стала второй в двух боях в UFC и восьмой в девяти поединках в ММА.

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