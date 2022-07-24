«Вообще красава!» Артём Дзюба восхитился победой украинского бойца Крылова
Поделиться
Российский нападающий Артём Дзюба отреагировал на победу 11-го номера рейтинга UFC в полутяжёлом весе украинца Никиты Крылова, которую он одержал в поединке со шведом Александром Густафссоном.
«Вообще красава просто! Смял вообще», — сказал Дзюба в своих социальных сетях.
Напомним, противостояние Крылова и Густафссона состоялось на турнире по смешанным единоборствам UFC London. Спортивное шоу прошло вчера, 23 июля. Бой завершился уже в первом раунде победой Никиты нокаутом. Крылов одержал 28-ю победу в 37 поединках в смешанных единоборствах. Густафссон потерпел восьмое поражение в 26 боях. Ранее Густафссон сделал первое заявление после тяжёлого поражения, сообщив, что он в порядке.
Комментарии
- 24 июля 2022
-
16:11
-
15:54
-
15:00
-
14:35
-
14:00
-
13:52
-
13:06
-
12:31
-
12:03
-
11:17
-
10:23
-
10:14
-
09:33
-
09:26
-
09:12
-
04:56
-
04:33
-
02:30
-
02:14
-
02:07
-
01:51
-
01:09
-
01:02
-
00:51
- 23 июля 2022
-
23:46
-
22:52
-
20:48
-
20:01
-
18:58
-
17:45
-
16:43
-
16:10
-
15:18
-
14:51
-
14:05
Партнерский контент