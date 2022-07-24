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«Вообще красава!» Артём Дзюба восхитился победой украинского бойца Крылова

«Вообще красава!» Артём Дзюба восхитился победой украинского бойца Крылова
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Российский нападающий Артём Дзюба отреагировал на победу 11-го номера рейтинга UFC в полутяжёлом весе украинца Никиты Крылова, которую он одержал в поединке со шведом Александром Густафссоном.

«Вообще красава просто! Смял вообще», — сказал Дзюба в своих социальных сетях.

Напомним, противостояние Крылова и Густафссона состоялось на турнире по смешанным единоборствам UFC London. Спортивное шоу прошло вчера, 23 июля. Бой завершился уже в первом раунде победой Никиты нокаутом. Крылов одержал 28-ю победу в 37 поединках в смешанных единоборствах. Густафссон потерпел восьмое поражение в 26 боях. Ранее Густафссон сделал первое заявление после тяжёлого поражения, сообщив, что он в порядке.

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