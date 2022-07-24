Мухаммад Мокаев сообщил, когда собирается вернуться в октагон
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Британский боец наилегчайшей весовой категории UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, отметив свои достижения в смешанных единоборствах, а также рассказав, когда стоит ожидать его возвращения в октагон.
«Мне 21 год. За это время у меня накопилась следующая статистика: 23-0 среди любителей, 8-0 среди профессионалов, 2-0 в UFC. Я не проиграл ни одного раунда в клетке! Я знаю, что мои настоящие сторонники будут со мной в любой ситуации, будь то решающий бой или поражение! Я вернусь в клетку через 12 недель в Абу-Даби», — написал Мокаев.
Напомним, в последнем бою Мокаев одолел американца Чарльза Джонсона. Поединок проходил на турнире UFC London.
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