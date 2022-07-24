Андре Уорд сказал, кому отдаёт предпочтение в бою Бетербиев — Бивол

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Андре Уорд высказался о потенциальном поединке между непобеждёнными российскими полутяжеловесами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Если эти парни подерутся, то я с небольшим перевесом отдам предпочтение тому, кто умеет больше. И я не хочу сказать, что Бетербиев – просто драчун или парень, который может ударить. Но Бивол более мастеровит, давайте честно скажем об этом.

Вопрос в характере Бивола. Будет ли он драться грязно, если потребуется? Сможет ли закусить капу и пропустить удар, чтобы ответить своим? Если Бетербиев не поймает Бивола и не нокаутирует, тогда у Дмитрия получится избежать потрясения», – сказал Уорд в интервью ESPN.