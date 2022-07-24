Экс-чемпион: Канело не нужен реванш с Биволом
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Британский экс-чемпион, а ныне комментатор Тони Беллью считает, что бывшему лидеру рейтинга pound-for-pound Саулю Альваресу не нужен реванш с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.
«Я совершенно не ожидал такого исхода, потому что не видел в Биволе хотя бы и части того, что он показал в бою с Канело. У него были близкий бой с Крэйгом Ричардсом и несколько слабых выступлений.
Знаю, Канело хочет реванша, но нужен ли он ему? Да, он желает убедить людей в их неправоте, он хочет победить, но нужно ли это ему? Думаю, что нет, учитывая его резюме. У него великолепный послужной список и невероятное наследие. Хотя мне всё же кажется, что он согласится на реванш. И я считаю, что он победит в нём», – приводит слова Беллью DAZN.
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