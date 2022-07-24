«Мужчина не должен так поступать». Мокаев осудил Пимблетта за выходку на взвешивании

Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев раскритиковал соотечественника Пэдди Пимблетта за выходку на взвешивании, предшествовавшем турниру UFC Fight Night 208.

Напомним, на процедуре взвешивания Пимблетт своеобразно обратился к своим хейтерам, повернувшись к публике голым задом.

«Вокруг хватает парней, которым не уделяется должного внимания от медиа. Это и Арнольд Аллен, и Леон Эдвардс, и Том Аспиналл. Эти ребята – отличные примеры. Не хочу показаться неуважительным, но к засранцу Пэдди Пимблетту слишком много внимания. Не думаю, что его можно считать примером для молодых парней.

Он спустил трусы. Мужчина не должен так поступать. Как и женщина. Он спускает трусы, разъедается, пьёт пиво. Настоящие парни из Ливерпуля так не поступают. Это слишком», – приводит слова бойца MMA Fighting.