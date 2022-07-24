Тимоти Брэдли назвал лучшего полутяжеловеса мира

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор ESPN американец Тимоти Брэдли назвал лучшего боксёра мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

«Бивол. И вот что я вам скажу: когда боец понимает дистанцию, как бы удерживая соперника на краю черты, контролирует его, то уходя от него, то атакуя… думаю, что он сможет удержать Бетербиева. Я считаю, что у него достаточно хорошая работа ног для этого.

С двигающимися ребятами проблема заключается в том, что они не отдают контроль прессингующим бойцам. Но с Биволом всё обстоит иначе. Он двигается не больше нужного и всегда возвращается с атакой. Так что Бетербиеву придётся беспокоиться не только о его ногах», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу The 3 Knockdown Rule.