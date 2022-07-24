Майкл Чендлер назвал желаемого соперника из топ-5 лёгкого веса UFC

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Майкл Чендлер высказался о желаемом сопернике для следующего выступления.

«На данный момент я и Порье – единственные парни из топ-5, у которых все ещё нет боя. Нет секрета в том, что я и Дастин находимся на пути к тому, чтобы встретиться в клетке. Бенеил Дариуш только что получил соперника. Ислам дерётся с Чарльзом [Оливейрой], а Гэтжи перенёс операцию.

Все вызывают Конора Макгрегора, и я тоже сделал это, но уважительно. Из-за смешанных единоборств. Потому что UFC становится лучше с Конором Макгрегором. Но нам нужен здоровый Конор, поэтому ему можно не торопиться с тем, чтобы вернуться», – приводит слова Чендлера издание MMA Fighting.