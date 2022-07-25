Дерек Чисора ответил на угрозу Фьюри «ударить его по лицу»

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора отреагировал на недавние слова бывшего соперника, соотечественника Тайсона Фьюри.

Напомним, Фьюри, считавший Чисору приятелем, обвинил его в прогнозе против него в поединке с Диллианом Уайтом, состоявшемся в апреле этого года, и пообещал при встрече «ударить его по лицу».

«Послушайте, Фрэнк Уоррен и Цыганский Король, просто скажите мне, где и когда. И я буду там. Я просто хочу драться, потому что если ты считаешь себя бойцом, тогда ты обязан сражаться со всеми. Это бизнес, бой с Тайсоном получился бы великолепным. Я уважаю Тайсона и его семью, но если он хочет подраться… если не он, тогда я хочу Деонтея Уайлдера», – сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.