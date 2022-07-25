Дерек Чисора ответил на угрозу Фьюри «ударить его по лицу»
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Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора отреагировал на недавние слова бывшего соперника, соотечественника Тайсона Фьюри.
Напомним, Фьюри, считавший Чисору приятелем, обвинил его в прогнозе против него в поединке с Диллианом Уайтом, состоявшемся в апреле этого года, и пообещал при встрече «ударить его по лицу».
«Послушайте, Фрэнк Уоррен и Цыганский Король, просто скажите мне, где и когда. И я буду там. Я просто хочу драться, потому что если ты считаешь себя бойцом, тогда ты обязан сражаться со всеми. Это бизнес, бой с Тайсоном получился бы великолепным. Я уважаю Тайсона и его семью, но если он хочет подраться… если не он, тогда я хочу Деонтея Уайлдера», – сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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