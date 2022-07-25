Промоутер Артура Бетербиева озвучил сроки его следующего боя
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Боб Арум, сопромоутер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Артура Бетербиева, обозначил сроки его поединка против британского претендента Энтони Ярда.
«Мы ведём переговоры с Бетербиевым, и у нас уже есть дата боя с Ярдом в конце октября, первым номером рейтинга. Думаю, что Фрэнк Уоррен (промоутер Ярда. – Прим. «Чемпионата») устроит всё на арене O2 в Лондоне. Бетербиев сейчас в отпуске, но на следующей неделе мы поговорим с ним и, надеюсь, завершим сделку», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу FightHype.
Ранее в IBF санкционировали поединок за звание обязательного претендента на титул, принадлежащий Бетербиеву, между канадским экс-чемпионом Жаном Паскалем и британцем Джошуа Буатси.
Новость по темеВ IBF определят обязательного претендента для Артура Бетербиева
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