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Боб Арум прокомментировал слух об организации реванша Хэйни и Камбососа

Боб Арум прокомментировал слух об организации реванша Хэйни и Камбососа
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Боб Арум, сопромоутер австралийского бойца лёгкого веса (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа (20-1, 10 KO), подтвердил организацию реванша с абсолютным чемпионом дивизиона, американцем Дэвином Хэйни (28-0, 15 KO).

«Новость о дате и месте проведения – неправда, однако мы работаем над тем, чтобы завершить переговоры. Важным фактором являются ковидные ограничения австрийского правительства. Мы не хотим проводить бой на 50-тысячном стадионе, но вот 20-тысячный стадион Рода Лэйвера в Мельбурне подошёл бы.

Переговоры идут. И все надеются, что бой состоится в середине октября. Нам бы хотелось провести ряд чемпионских боёв в карде, который будет транслироваться на ESPN в Америке», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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