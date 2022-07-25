Боб Арум прокомментировал слух об организации реванша Хэйни и Камбососа

Боб Арум, сопромоутер австралийского бойца лёгкого веса (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа (20-1, 10 KO), подтвердил организацию реванша с абсолютным чемпионом дивизиона, американцем Дэвином Хэйни (28-0, 15 KO).

«Новость о дате и месте проведения – неправда, однако мы работаем над тем, чтобы завершить переговоры. Важным фактором являются ковидные ограничения австрийского правительства. Мы не хотим проводить бой на 50-тысячном стадионе, но вот 20-тысячный стадион Рода Лэйвера в Мельбурне подошёл бы.

Переговоры идут. И все надеются, что бой состоится в середине октября. Нам бы хотелось провести ряд чемпионских боёв в карде, который будет транслироваться на ESPN в Америке», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.