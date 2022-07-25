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«Думаю, я выиграл пять раундов». Джошуа — про бой с Усиком

«Думаю, я выиграл пять раундов». Джошуа — про бой с Усиком
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа считает, что он выиграл пять раундов в бою с украинцем Александром Усиком.

«На днях Роберт Гарсия сказал мне на тренировке: «Послушай, все эти супертяжеловесы тренируются, потому что хотят забрать то, что у тебя есть». Помни, что они хотят отнять твое, поэтому тренируйся, словно у тебя ничего нет. Это просто напоминает мне, что в таких ситуациях нельзя чувствовать себя комфортно.

Пожалуй, в бою с Усиком я знал, когда столкнулся с трудностями. У меня немного ухудшилось зрение, заплыл глаз, но это нормально, никаких проблем. Мы созданы для этого. Честно говоря, я чувствовал, что остаюсь в бою. Он выиграл первые два раунда, я — третий. Я думаю, что он выиграл 7 раундов из 12, а я — 5», – сказал Джошуа в интервью изданию JD Official.

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