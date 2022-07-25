Херманссон попросил прощения у Кёртиса за своё поведение после боя
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Боец UFC Джек Херманссон дал комментарий по поводу своего боя с Крисом Кёртисом.
«Во-первых, я хочу поблагодарить Криса Кёртиса за то, что он вышел на замену. Во-вторых, я прошу прощения за своё плохое поведение после боя. Крис – отличный парень. Мы оба живем ради одной цели, я к нему испытываю только уважение.
Также я хочу выразить благодарность своей команде и тренерам! Вы лучшие! И спасибо всем моим фанатам за поддержку!», — написал Херманссон в социальных сетях.
Напомним, Херманссон одержал победу над Кертисом единогласным решением судей.
34-летний Херманссон до этого выходил в октагон в феврале 2022 года на турнире UFC Fight Night 200, проиграв Шону Стрикленду раздельным решением судей. На его счету 23 победы и семь поражений.
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