Херманссон попросил прощения у Кёртиса за своё поведение после боя

Боец UFC Джек Херманссон дал комментарий по поводу своего боя с Крисом Кёртисом.

«Во-первых, я хочу поблагодарить Криса Кёртиса за то, что он вышел на замену. Во-вторых, я прошу прощения за своё плохое поведение после боя. Крис – отличный парень. Мы оба живем ради одной цели, я к нему испытываю только уважение.



Также я хочу выразить благодарность своей команде и тренерам! Вы лучшие! И спасибо всем моим фанатам за поддержку!», — написал Херманссон в социальных сетях.

Напомним, Херманссон одержал победу над Кертисом единогласным решением судей.



34-летний Херманссон до этого выходил в октагон в феврале 2022 года на турнире UFC Fight Night 200, проиграв Шону Стрикленду раздельным решением судей. На его счету 23 победы и семь поражений.