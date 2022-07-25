Немков объяснил, что нужно Павловичу для победы над Льюисом

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков считает, что Сергей Павлович способен победить Деррика Льюиса на турнире UFC 277.
«Сергей может выиграть, если подойдёт к бою в психологически хорошем состоянии. Главное, чтобы Павлович не смотрел, кто такой Льюис, как он дерётся и кого выиграл, а просто вышел и сделал свою работу. Когда он подходит к боям заряженным и уверенным в себе, он выигрывает, несмотря на то, кто стоит. А когда он в плохом моральном состоянии, у него проблемы. Спарринги с Волковым? Саня понял, как драться с Льюисом, понял его ошибки, знает свои ошибки и как работать с ними», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Турнир UFC 277 состоится в ночь с 30 на 31 июля. В главном поединке Аманда Нуньес проведёт титульный реванш с Джулианной Пеньей, а в соглавном событии вечера за временный пояс в наилегчайшем дивизионе сразятся Брэндон Морено и Кай Кара-Франс. Третьим по значимости боем станет противостояние Деррика Льюиса и Сергея Павловича, а Магомед Анкалаев и Энтони Смит будут открывать мейн-кард.
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