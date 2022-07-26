Немков: в случае победы над Смитом Анкалаев и Блахович должны выявить претендента на пояс

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков назвал самых опасных соперников для Магомеда Анкалаева и предположил, когда он получит бой за титул.

«Самые опасные соперники для Анкалаева? Гловер Тейшейра, Иржи Прохазка и Ян Блахович. В случае победы над Смитом либо Блахович, либо Анкалаев должны драться за титул с Прохазкой. Или выявить, кто из них претендент», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Турнир UFC 277 состоится в ночь с 30 на 31 июля. В главном поединке Аманда Нуньес проведёт титульный реванш с Джулианной Пеньей, а в соглавном событии вечера за временный пояс в наилегчайшем дивизионе сразятся Брэндон Морено и Кай Кара-Франс. Третьим по значимости боем станет противостояние Деррика Льюиса и Сергея Павловича, а Магомед Анкалаев и Энтони Смит будут открывать мейн-кард.