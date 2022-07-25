Стало известно, где и с кем подерётся Денис Тюлюлин в следующем бою UFC

Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин встретится с Джейми Пикеттом на турнире UFC 279 11 сентября, сообщает MMAJunkie.

Последний бой 34-летний Тюлюлин провёл с соотечественником Алиасхабом Хизриевым. Поединок продлился два раунда и завершился победой Хизриева удушающим приёмом. Этот бой пока является для Тюлюлина единственным в UFC.

Напомним, что на этом же турнире шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретится с американцем Нейтом Диазом. В своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Чимаев победил единогласным решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса. Чимаев является непобеждённым бойцом.

Обзор центра UFC Gym Moscow от бойца Дениса Тюлюлина: