Стало известно, где и с кем подерётся Денис Тюлюлин в следующем бою UFC
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Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин встретится с Джейми Пикеттом на турнире UFC 279 11 сентября, сообщает MMAJunkie.
Последний бой 34-летний Тюлюлин провёл с соотечественником Алиасхабом Хизриевым. Поединок продлился два раунда и завершился победой Хизриева удушающим приёмом. Этот бой пока является для Тюлюлина единственным в UFC.
Напомним, что на этом же турнире шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретится с американцем Нейтом Диазом. В своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Чимаев победил единогласным решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса. Чимаев является непобеждённым бойцом.
Обзор центра UFC Gym Moscow от бойца Дениса Тюлюлина:
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