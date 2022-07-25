Бойцы UFC Ракич и Манува подрались после турнира в Лондоне

Боец UFC Александр Ракич рассказал о том, что после турнира в Лондоне он стал участником драки.

Присутствуя на боях, Ракич сидел в том же ряду, что и его бывший соперник Джими Манува. После окончания мероприятия Ракич был сопровожден охраной в отель, где ему пришлось пройти мимо Манувы, чтобы выйти. По словам бойца, в этот момент между ними завязалась перепалка, и Манува якобы ударил его, когда Ракич отвернулся.

«Я не имею ничего общего с этим парнем. Для меня все кончено. Я начал отворачиваться, и он нанес мне удар исподтишка. И даже с такого близкого расстояния он не смог поймать мою голову», — приводит слова Ракича Low Kick MMA.

За всю карьеру Ракич провёл 17 боёв, в которых 14 раз одолел соперников и три раза потерпел поражение. До боя с Блаховичем у него было две победы кряду. Он оказался сильнее Энтони Смита и Тиаго Сантоса. В UFC Ракич дебютировал 2 сентября 2017 года в бою с Франсимаром Баррозу, победив единогласным решением судей.