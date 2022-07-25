Нигерийский боксёр умер после спарринга
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Профессиональный нигерийский боксёр Миракл Амаезе умер после спарринга.
Как сообщает Fight Gist в социальных сетях, Амаезе потерял сознание после двух нокдаунов. Ему оказали первую помощь и срочно доставили в больницу в Лагосе, где он скончался.
За профессиональную карьеру боксёр провёл два боя, в которых одержал две победы. Оба его поединка завершились нокаутами в первом раунде в его родном городе. При этом свой второй поединок он провёл всего три недели назад, 1 июля.
Трагическая смерть Амаезе произошла всего через несколько недель после того, как южноафриканский легковес Симисо Бутелези умер от травм, полученных на ринге.
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