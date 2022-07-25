Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил в социальных сетях видео, в котором показал свою тренировку вместе с соотечественником Иваном Штырковым.

«Начал рабочую неделю с борьбы с Ваней Штырковым в академии RCC. Всем хорошего настроения», — написал Емельяненко.

Александр Емельяненко провёл тренировку со Штырковым:

В настоящее время Александр готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре. В последний раз Александр проводил поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Емельяненко решением судей.