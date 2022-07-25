«Не думал, что он так может». Магомед Анкалаев отреагировал на бой Прохазки и Тейшейры

Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев высказался о титульном поединке между бразильцем Гловером Тейшейрой и чехом Иржи Прохазкой, который состоялся на турнире UFC 276 в июне.

Напомним, Прохазка победил удушающим приёмом в пятом раунде и стал новым чемпионом организации. Тейшейра же после поражения обратился к президенту UFC Дане Уайту, заявив о желании провести реванш.

«Да, мы смотрели этот бой толпой, с тренером… Тейшейра показал класс. Я не думал, что он так может подраться пять раундов, в таком темпе… он меня удивил, если честно. Концовка – это самое обидное. Я, честно, болел за старого, и в концовке так получилось. Но такое бывает», – приводит слова Анкалаева издание Sport24.