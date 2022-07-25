Джими Манува назвал причину, почему ударил Ракича в лондонском отеле

Британский ветеран смешанных единоборств и бывший боец UFC Джими Манува прокомментировал потасовку с бывшим соперником, австрийцем Александаром Ракичем, которая произошла после турнира UFC Fight Night 208, прошедшего на минувших выходных в Лондоне.
«Это не был удар исподтишка, мы стояли лицом к лицу, и я дал ему пощёчину, после чего он отошёл. Подошла охрана, после чего всё закончилось. Я не устраивал сцен. Я говорил, что залеплю ему пощёчину, если увижу, что я и сделал.
Бой есть бой, я не раз уступал. Я проигрывал Рамблу Джонсону, Густафссону, Оздемиру. Я проиграл Блаховичу, и теперь мы общаемся. Время от времени я пишу им, и все ведут себя уважительно. Что же касается Ракича, то я не знаю, что с ним. Меня спросили, с кем бы я хотел провести реванш, и я назвал Ракича, на что он ответил: «Я нокаутировал тебя. Тебе нужны деньги из моего бонуса?» Это неуважение», – приводит слова бойца издание BJ Penn.
- 25 июля 2022
-
19:55
-
19:05
-
18:46
-
17:57
-
17:39
-
17:25
-
16:16
-
15:31
-
14:36
-
13:52
-
13:00
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
10:43
-
09:21
-
01:30
-
01:09
-
00:15
-
00:01
- 24 июля 2022
-
23:47
-
23:21
-
22:58
-
22:26
-
21:19
-
20:47
-
20:05
-
18:54
-
18:21
-
16:58
-
16:11
-
15:54
-
15:00
-
14:35
-
14:00