Джими Манува назвал причину, почему ударил Ракича в лондонском отеле

Британский ветеран смешанных единоборств и бывший боец UFC Джими Манува прокомментировал потасовку с бывшим соперником, австрийцем Александаром Ракичем, которая произошла после турнира UFC Fight Night 208, прошедшего на минувших выходных в Лондоне.

«Это не был удар исподтишка, мы стояли лицом к лицу, и я дал ему пощёчину, после чего он отошёл. Подошла охрана, после чего всё закончилось. Я не устраивал сцен. Я говорил, что залеплю ему пощёчину, если увижу, что я и сделал.

Бой есть бой, я не раз уступал. Я проигрывал Рамблу Джонсону, Густафссону, Оздемиру. Я проиграл Блаховичу, и теперь мы общаемся. Время от времени я пишу им, и все ведут себя уважительно. Что же касается Ракича, то я не знаю, что с ним. Меня спросили, с кем бы я хотел провести реванш, и я назвал Ракича, на что он ответил: «Я нокаутировал тебя. Тебе нужны деньги из моего бонуса?» Это неуважение», – приводит слова бойца издание BJ Penn.