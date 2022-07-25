«Это претенденты должны что-то делать». Волкановски вступился за бой Адесаньи и Каннонье

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски вступился за товарища и обладателя титула организации в среднем весе (до 84 кг), новозеландца Исраэля Адесанью.

Напомним, Адесанья подвергся критике за выступление в бою с американским ветераном Джаредом Каннонье, который состоялся на турнире UFC 276 в начале июля.

«Это несправедливо, потому что у чемпиона нет лёгких боёв. Люди должны понимать, что, когда кто-то настраивается на нокаут – он больше ничего не делает. Почему именно чемпион должен принимать все риски? Зачем ему наступать, если кто-то пытается поймать его на тяжёлый удар? Это претенденты должны что-то делать, если хотят добиться результата», – приводит слова Волкановски издание MMA Fighting.