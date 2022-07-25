Уорд: претендентам нужно отойти в сторону, чтобы дать Биволу и Бетербиеву подраться

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Андре Уорд считает, что поединок за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым должен состояться уже в этом году.

«Я всегда считал, что у Дмитрия Бивола наибольшие шансы победить Канело в категориях до полутяжёлой. Бетербиев – русский танк, также непобеждённый, и он обезвредил Джо Смита.

Бой Бетербиева и Бивола нужно организовать. Знаю, Энтони Ярд хочет заполучить свой шанс, как и Хильберто Рамирес, но я считаю, что им нужно отойти в сторону», – сказал Уорд в интервью ESPN.

Ранее в интервью Уорд сказал, кому отдаёт предпочтение в этом противостоянии.