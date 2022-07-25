Промоутер: Усик попадёт в Зал славы, если станет абсолютным чемпионом в двух весах

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, считает, что его подопечный имеет все шансы войти в Международный зал славы вслед за братьями Кличко.

«Тяжело ответить на вопрос, сколько боёв он проведёт, потому что даже Владимир Кличко уже несколько лет задумывается над тем, чтобы провести поединок и стать самым возрастным чемпионом мира в истории. Виталий Кличко ушёл из бокса в 2004 году, но через четыре года вернулся и вновь завоевал титул.

У Усика есть шанс стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, что наверняка сделает его членом Зала боксёрской славы. Тот уровень, который сегодня показывает Александр – это не только спорт, но и наследие», – приводит слова функционера издание Onet Sport.