Промоутер: Усик попадёт в Зал славы, если станет абсолютным чемпионом в двух весах

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, считает, что его подопечный имеет все шансы войти в Международный зал славы вслед за братьями Кличко.
«Тяжело ответить на вопрос, сколько боёв он проведёт, потому что даже Владимир Кличко уже несколько лет задумывается над тем, чтобы провести поединок и стать самым возрастным чемпионом мира в истории. Виталий Кличко ушёл из бокса в 2004 году, но через четыре года вернулся и вновь завоевал титул.
У Усика есть шанс стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, что наверняка сделает его членом Зала боксёрской славы. Тот уровень, который сегодня показывает Александр – это не только спорт, но и наследие», – приводит слова функционера издание Onet Sport.
- 25 июля 2022
-
21:28
-
21:01
-
20:44
-
20:06
-
19:55
-
19:05
-
18:46
-
17:57
-
17:39
-
17:25
-
16:16
-
15:31
-
14:36
-
13:52
-
13:00
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
10:43
-
09:21
-
01:30
-
01:09
-
00:15
-
00:01
- 24 июля 2022
-
23:47
-
23:21
-
22:58
-
22:26
-
21:19
-
20:47
-
20:05
-
18:54
-
18:21
-
16:58
-
16:11