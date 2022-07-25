Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шакур Стивенсон проведёт защиту против победителя Олимпиады 24 сентября

Шакур Стивенсон проведёт защиту против победителя Олимпиады 24 сентября
Комментарии

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о своём боксёрском вечере, который состоится 24 сентября в Ньюарке (США).

В главном бою чемпион мира в двух весовых категориях и обладатель титулов WBC и WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), 25-летний американец Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) проведёт обязательную защиту против победителя Олимпийских игр 2016 года, 33-летнего бразильца Робсона Консейсао (17-1, 8 KO).

В своём последнем бою в апреле Стивенсон одержал крупнейшую победу в карьере, объединив пояса и одолев единогласным судейским решением мексиканца Оскара Вальдеса. Консейсао в январе нанёс дебютное поражение американскому проспекту Хавьеру Мартинесу, став претендентом по версии WBC.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022