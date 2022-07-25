Шакур Стивенсон проведёт защиту против победителя Олимпиады 24 сентября

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о своём боксёрском вечере, который состоится 24 сентября в Ньюарке (США).

В главном бою чемпион мира в двух весовых категориях и обладатель титулов WBC и WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), 25-летний американец Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) проведёт обязательную защиту против победителя Олимпийских игр 2016 года, 33-летнего бразильца Робсона Консейсао (17-1, 8 KO).

В своём последнем бою в апреле Стивенсон одержал крупнейшую победу в карьере, объединив пояса и одолев единогласным судейским решением мексиканца Оскара Вальдеса. Консейсао в январе нанёс дебютное поражение американскому проспекту Хавьеру Мартинесу, став претендентом по версии WBC.