Экс-соперник вступился за Густафссона после боя с Крыловым: бойцы решают, когда им уходить

Британский ветеран смешанных единоборств и экс-боец UFC Джими Манува вступился за бывшего соперника, шведа Александра Густафссона, досрочно проигравшего на минувших выходных украинцу Никите Крылову. Позже член Зала славы UFC Даниэль Кормье заявил, что Густафссон должен завершить карьеру.

«Вы не можете говорить, что бойцу пора уходить, это должно быть его решение. Да, Гус тяжело проиграл. Он медленно стартовал, и Крылов поймал его. Обычно Крылов так не дерётся, и это сыграло ему на руку.

Алекс мой друг, и я написал ему после боя. Уверен, он примет лучшее решение для себя. И я не думаю, что другие бойцы или фанаты должны говорить бойцам, что им пора уходить», – приводит слова Манувы издание BJ Penn.