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Никита Крылов назвал желаемого соперника после победы над Густафссоном

Никита Крылов назвал желаемого соперника после победы над Густафссоном
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Боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Никита Крылов назвал желаемого соперника после досрочной победы над шведским экс-претендентом на титул и ветераном Александром Густафссоном, поединок с которым состоялся в минувшие выходные на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне.

«Я посмотрел бой Волкана Оздемира с Полом Крейгом, и Оздемир отлично себя показал. Мы должны были подраться ещё два года назад, но у него возникли проблемы с ногой. Я хочу подраться с Оздемиром сейчас. Думаю, Абу-Даби стал бы лучшим местом. Я готов подраться в октябре в Абу-Даби», – сказал Крылов на послематчевой пресс-конференции.

Ранее победу Крылова над Густафссоном прокомментировал известный российский футболист Артём Дзюба.

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