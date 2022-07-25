Яир Родригес оценил шансы Волкановски против Махачева и Оливейры
Поделиться
Претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг), мексиканец Яир Родригес оценил шансы действующего чемпиона, австралийца Алекса Волкановски в лёгком дивизионе.
«Я считаю его бой в лёгком весе хорошей идеей, но тамошние бойцы слишком большие. Не скажу, что размер определяет всё, но, учитывая уровень таких бойцов, как Ислам Махачев и Чарльз Оливейра, а я считаю их очень высококлассными, я не думаю, что у них возникнут проблемы в бою с Волкановски. При всём уважении к чемпиону, он очень хорош, но я считаю, что победитель этого боя будет фаворитом против Волкановски», – приводит слова Родригеса издание MMAJunkie.
Ранее Волкановски вступился за Исраэля Адесанью, подвергнувшегося критике за бой с Джаредом Каннонье на UFC 276.
Новость по теме«Это претенденты должны что-то делать». Волкановски вступился за бой Адесаньи и Каннонье
Комментарии
- 26 июля 2022
-
00:27
- 25 июля 2022
-
23:54
-
23:09
-
22:24
-
22:07
-
21:50
-
21:28
-
21:01
-
20:44
-
20:06
-
19:55
-
19:05
-
18:46
-
17:57
-
17:39
-
17:25
-
16:16
-
15:31
-
14:36
-
13:52
-
13:00
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
10:43
-
09:21
-
01:30
-
01:09
-
00:15
-
00:01
- 24 июля 2022
-
23:47
-
23:21
-
22:58
-
22:26
-
21:19
Партнерский контент