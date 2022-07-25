Яир Родригес оценил шансы Волкановски против Махачева и Оливейры

Претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг), мексиканец Яир Родригес оценил шансы действующего чемпиона, австралийца Алекса Волкановски в лёгком дивизионе.

«Я считаю его бой в лёгком весе хорошей идеей, но тамошние бойцы слишком большие. Не скажу, что размер определяет всё, но, учитывая уровень таких бойцов, как Ислам Махачев и Чарльз Оливейра, а я считаю их очень высококлассными, я не думаю, что у них возникнут проблемы в бою с Волкановски. При всём уважении к чемпиону, он очень хорош, но я считаю, что победитель этого боя будет фаворитом против Волкановски», – приводит слова Родригеса издание MMAJunkie.

Ранее Волкановски вступился за Исраэля Адесанью, подвергнувшегося критике за бой с Джаредом Каннонье на UFC 276.