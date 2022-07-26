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Чимаев – о поединке с Диазом: он – гангстер, а я из Чечни, мы таких съедаем на завтрак

Чимаев – о поединке с Диазом: он – гангстер, а я из Чечни, мы таких съедаем на завтрак
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с американским ветераном Нейтом Диазом

«Он всё ещё опасен. Он борется до последней секунды. Я счастлив, что проведу бой с ним. Он – одна из легенд, один из тех, о ком все говорят: «Гангстер, гангстер». Я собираюсь показать, кто гангстер. Я из Чечни… Мы съедаем гангстеров на завтрак», — приводит слова Чимаева MMAJunkie.

Напомним, поединок состоится 11 сентября в Парадайзе (США) в рамках турнира UFC 279.

В своём последнем бою в апреле 2022 года Чимаев единогласным решением судей победил бразильца Гилберта Бёрнса. Всего в смешанных единоборствах он провёл 11 боёв, победив во всех. В UFC на счету Чимаева пять побед, четыре из которых – досрочные.

Диаз не участвовал в поединках с июня 2021 года, когда уступил по очкам британцу Леону Эдвардсу. Результат Нейта: 23 победы и 13 поражений.

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