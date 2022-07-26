Чимаев – о поединке с Диазом: он – гангстер, а я из Чечни, мы таких съедаем на завтрак

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с американским ветераном Нейтом Диазом
«Он всё ещё опасен. Он борется до последней секунды. Я счастлив, что проведу бой с ним. Он – одна из легенд, один из тех, о ком все говорят: «Гангстер, гангстер». Я собираюсь показать, кто гангстер. Я из Чечни… Мы съедаем гангстеров на завтрак», — приводит слова Чимаева MMAJunkie.
Напомним, поединок состоится 11 сентября в Парадайзе (США) в рамках турнира UFC 279.
В своём последнем бою в апреле 2022 года Чимаев единогласным решением судей победил бразильца Гилберта Бёрнса. Всего в смешанных единоборствах он провёл 11 боёв, победив во всех. В UFC на счету Чимаева пять побед, четыре из которых – досрочные.
Диаз не участвовал в поединках с июня 2021 года, когда уступил по очкам британцу Леону Эдвардсу. Результат Нейта: 23 победы и 13 поражений.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым
- 26 июля 2022
-
04:09
-
01:16
-
01:00
-
00:46
-
00:27
- 25 июля 2022
-
23:54
-
23:09
-
22:24
-
22:07
-
21:50
-
21:28
-
21:01
-
20:44
-
20:06
-
19:55
-
19:05
-
18:46
-
17:57
-
17:39
-
17:25
-
16:16
-
15:31
-
14:36
-
13:52
-
13:00
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
10:43
-
09:21
-
01:30
-
01:09
-
00:15
-
00:01
- 24 июля 2022
-
23:47