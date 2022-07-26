Брат Хабиба: знаю, что могу уничтожить свой дивизион

Непобеждённый в UFC российский боец Умар Нурмагомедов (15-0) опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором рассказал о желании стать чемпионом в своей весовой категории.

«Я молод, силён, голоден, сосредоточен и хочу стать чемпионом. Я знаю, что могу уничтожить свой дивизион. Всё, что мне нужно, — это возможность», — написал Умар.

Напомним, Умар Нурмагомедов в середине июля поднялся в рейтинге UFC в легчайшем весе на 14-ю строчку, подобравшись к Шону О’Мэлли (13), Фрэнки Эдгару (12) и Рики Симону (11). Это произошло после его победы в поединке с Нэйтоном Манессом на турнире UFC Вегас 57. Его брат Хабиб Нурмагомедов отреагировал на это словами: «Умар незаметно, но подкрадывается. Будь осторожен, легчайший дивизион».