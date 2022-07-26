Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это бой мечты». Хабиб высказался о поединке Махачева с Оливейрой

«Это бой мечты». Хабиб высказался о поединке Махачева с Оливейрой
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Никого не волнует, чего хочет Чарльз Оливейра. Ислам не принимает такие решения. Мы просто бойцы. Ислам подписан в UFC и должен слушать UFC. То же самое и Чарльз Оливейра. Мы не выбираем место. UFC называет нам место – мы летим. Не имеет никакого значения. Если бы они сказали лететь в Бразилию, мы бы прибыли в Бразилию – никаких проблем. Но Абу-Даби – это наша территория. Чарльз это понимает, поэтому пытался этого избежать, но это не сработало, и случилось то, что случилось.

У нас 90 дней до боя, и как фанат ММА я могу сказать, что это наиболее ожидаемый поединок текущего года. Одиннадцать побед против десяти. В UFC никогда не было противостояния бойцов с такими безумными победными сериями. Одиннадцать побед против двенадцати – это должно было случиться в нашем поединке с Тони Фергюсоном, но бой так и не состоялся, так что теперь это Ислам против Чарльза. Это бой мечты», — сказал Хабиб на YouTube-канале The Mike Finch Show.

«Если бы самбо было лёгким...» Махачев скрутит Оливейру и вернёт пояс Хабиба в Дагестан «Если бы самбо было лёгким...» Махачев скрутит Оливейру и вернёт пояс Хабиба в Дагестан
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022