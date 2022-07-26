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Пётр Ян рассказал, как появилась идея проведения боя против Шона О’Мэлли

Пётр Ян рассказал, как появилась идея проведения боя против Шона О’Мэлли
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Боец клуба «Архангел Михаил» и первый номер UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал о том, как проходила организация поединка против Шона О’Мэлли. Бойцы встретятся 22 октября в Абу-Даби в карде турнира UFC 280.

«Мы планировали драться с первой пятёркой, но все бойцы из топ-5 уже распределены, и все желанные соперники заняты. Менеджеры думали над тем, чтобы бой был громкий, интересный и в этом был заинтересован UFC. Все мы знаем, что Шон О'Мэлли — это один из персонажей, которых UFC ведёт, двигает и верит в них. Когда я сказал, что готов с ним подраться, мой менеджер как раз присутствовал в Лас-Вегасе и за ужином поговорил с матчмейкерами. Им понравилась эта идея. Поединок с О'Мэлли раскручен, интересен, и как боец он тоже мне интересен.

Я бы не сказал, что кто-то со мной боится драться. Просто кому-то рано пока, где-то мне неинтересны бойцы по определённым моментам, по рейтингам. В принципе, у меня нет желания ждать кого-то конкретного. Ждать, что тебе там дадут. Я никогда ничего не жду. Я привык действовать. Здесь то же самое — я просто действую.

Не каждый боец из топ-5 захочет драться с 13-м номером в рейтинге. Это рискованно, ты рискуешь своим местом… Но для меня это не имеет значения. Рейтинги, место… Мне без разницы. Он много говорил про нас, а тут мы бросили ему вызов. Потом у нас была личная переписка с ним, где мы кратко всё обсудили», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

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