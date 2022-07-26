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Ян: придётся перед выходом на бой с О’Мэлли в раздевалке делать один раунд, такой боевой

Ян: придётся перед выходом на бой с О’Мэлли в раздевалке делать один раунд, такой боевой
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Боец клуба «Архангел Михаил» и первый номер UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, когда вылетит на сборы перед поединком против американца Шона О’Мэлли. Бой пройдет 22 октября в Абу-Даби в карде шоу UFC 280.

«Я думаю, что времени достаточно, чтобы набрать форму. Сейчас идет восстановительный процесс. Две недели потренировались на Алтае, сейчас восстановительный процесс дома. Планирую, что где-то в десятых-пятнадцатых числах августа улечу на сборы.

Бой будет трёхраундовый, и мне придётся перед выходом на поединок в раздевалке делать один раунд, такой боевой. Все это формальности. Я должен это сам понимать. Тут три раунда, не пять, тут нужно включаться сразу. Думаю, проблем с этим не будет», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

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