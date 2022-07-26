«Он просто набирает очки, это скучно». Чимаев — про стиль Адесаньи

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался по поводу чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи.
«Он делает свою работу. Он зарабатывает свои деньги. Теперь он чемпион. Ему не нужно делать безумные вещи, чтобы победить… Я не знаю, что с ним происходит в последнее время. Раньше он дрался лучше. Сейчас, возможно, он не так голоден. Он уже ездит на сумасшедших тачках. У него много денег. И это заставляет некоторых людей меняться. Когда ты голоден, ты дерёшься как сумасшедший, как он раньше. А сейчас, я не знаю… Он просто набирает очки и таким образом выигрывает, это скучно», — приводит слова Чимаева Sportskeeda.
В своём последнем бою в апреле 2022 года Чимаев единогласным решением судей победил бразильца Гилберта Бёрнса. Всего в смешанных единоборствах он провёл 11 боёв, победив во всех. В UFC на счету Чимаева пять побед, четыре из которых – досрочные.
- 26 июля 2022
-
14:23
-
13:35
-
12:44
-
12:05
-
12:00
-
11:44
-
10:49
-
10:00
-
09:20
-
04:09
-
01:16
-
01:00
-
00:46
-
00:27
- 25 июля 2022
-
23:54
-
23:09
-
22:24
-
22:07
-
21:50
-
21:28
-
21:01
-
20:44
-
20:06
-
19:55
-
19:05
-
18:46
-
17:57
-
17:39
-
17:25
-
16:16
-
15:31
-
14:36
-
13:52
-
13:00
-
12:21