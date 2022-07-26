«Он просто набирает очки, это скучно». Чимаев — про стиль Адесаньи

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался по поводу чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи.

«Он делает свою работу. Он зарабатывает свои деньги. Теперь он чемпион. Ему не нужно делать безумные вещи, чтобы победить… Я не знаю, что с ним происходит в последнее время. Раньше он дрался лучше. Сейчас, возможно, он не так голоден. Он уже ездит на сумасшедших тачках. У него много денег. И это заставляет некоторых людей меняться. Когда ты голоден, ты дерёшься как сумасшедший, как он раньше. А сейчас, я не знаю… Он просто набирает очки и таким образом выигрывает, это скучно», — приводит слова Чимаева Sportskeeda.

В своём последнем бою в апреле 2022 года Чимаев единогласным решением судей победил бразильца Гилберта Бёрнса. Всего в смешанных единоборствах он провёл 11 боёв, победив во всех. В UFC на счету Чимаева пять побед, четыре из которых – досрочные.