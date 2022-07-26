Гора из «Игры престолов» может провести бой с Тайсоном Фьюри

Исландец Хафтор Бьёрнссон, известный по роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов», ведёт переговоры о бое с чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

«Переговоры ведутся, но пока ничего не завершено. Если бы это произошло, я бы с удовольствием вышел на ринг и сразился с Фьюри.



Я говорил об этом с самого первого дня. Когда меня спрашивали, подрался бы я с Тайсоном Фьюри, я всегда отвечал — да. Для меня было бы огромной честью драться с лучшим боксёром-тяжеловесом в мире, и это был бы потрясающий опыт для меня. Могу ли я победить? Возможно, но меня это мало волнует», — приводит слова Бьёрнссона iFLTV.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы в бою с соотечественником Диллианом Уайтом 24 апреля.