«Он плохо говорил о грузинах. Я преподам урок». Мокаев бросил вызов Пимблетту
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Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев бросил вызов Пэдди Пимблетту.
«Мне не нравится этот парень. В 2019 году он написал в социальных сетях, что я не могу представлять Англию и выносить британский флаг, потому что не родился здесь. Он плохо говорил о грузинах, об иммигрантах, которым, по его словам, не место в Великобритании. И люди поддерживают этого парня? Это неправильно.
Если UFC организует нам бой в полулёгком весе, я готов преподать ему урок. Парень, с которым он дрался в эти выходные, постоянно его переводил, и он проиграл ему раунд со счетом 8-10. Представьте, что я сделаю с ним. Я буду делать с ним всё, что захочу», — сказал Мокаев на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
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