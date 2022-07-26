Александр Емельяненко: чувствую, скоро женюсь
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию у памятника русским православным святым Петру и Февронии.
«Памятник Петру и Февронии, чувствую, скоро женюсь», — подписал фото Емельяненко.
Фото: Из личного архива Александра Емельяненко
В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.
Александр Емельяненко провёл тренировку со Штырковым:
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